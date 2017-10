Brussels Airlines breidt winteraanbod fors uit: 10 nieuwe zonbestemmingen KVDS

16u14

Bron: Belga 0 EPA In het winteraanbod van Brussels Airlines, dat eind deze maand gelanceerd wordt, zitten dit jaar 10 nieuwe zonbestemmingen. Er zullen ook meer plaatsen beschikbaar zijn naar heel wat bestaande bestemmingen. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij zelf.

Dat Brussels Airlines haar aanbod zo sterk kan uitbreiden, heeft te maken met de overname van de activiteiten van Thomas Cook Airlines Belgium. De tien nieuwe bestemmingen zijn allemaal zonnige vakantieoorden. Zo vliegt Brussels Airlines voor het eerst op Kaapverdië, Tunesië en Egypte.

Tussen eind oktober en eind maart zal Brussels Airlines 80 bestemmingen met Brussels Airport verbinden: 51 korte en middellange verbindingen en 21 langeafstandsroutes. Er worden naar de Europese luchthavens 13.359 vluchten gepland en naar intercontinentale bestemmingen 1.166. De maatschappij spreekt van de grootste uitbreiding van het winterprogramma in haar geschiedenis.



De Kroatische hoofdstad Zagreb is de enige bestemming die verdwijnt in vergelijking met vorig jaar.