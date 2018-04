Brussels advocaat aangeklaagd voor drugshandel vanuit Marokko sam

01 april 2018

21u30

Bron: belga 8 Een advocaat die lid is van de balie van Brussel is enkele maanden geleden aangeklaagd voor drugshandel van Marokko naar België. Dat meldt de Franstalige zender RTL TVI.

De man was gespecialiseerd in fiscaal recht. In 2015 was hij nog voorzitter van een moskee in Henegouwen, aldus RTL.

De man is door een Doorniks onderzoeksrechter in verdenking gesteld, maar werd niet aangehouden. In de zaak worden nog minstens vier andere personen vervolgd. Zij worden ervan verdacht te hebben deelgenomen aan onder meer de import en verkoop van cannabis, die vanuit Marokko naar Henegouwen kwamen.