Brusselaar organiseert burgermars tegen stedelijk geweld: "We kunnen de politieke onverschilligheid niet meer dulden" IVI

11u47 0 Frédéric Erens De burgermars vindt plaats op 10 december vanaf 14 uur op het Fontainasplein. Op 10 december zal in Brussel een burgermars plaatsvinden tegen stedelijk geweld. Het initiatief komt van Brusselaar Frédéric Erens. Hij is erg geschokt door de gewelddadige rellen van afgelopen weken en is de situatie beu: "Het wordt tijd dat de burgers hun stem laten horen en op straat komen om hun afkeer te uiten tegen die agressieve wantoestanden."

Volgens Erens zorgt het toenemende geweld er ook voor dat gemeenten als Brussel, Sint-Jans-Molenbeek en Borgerhout een negatieve naam krijgen. "Het schaadt niet alleen het imago van deze getroffen steden maar ook de onschuldige en eerbare inwoners moeten het bekopen. De man en de vrouw in de straat zijn dit grondig beu."

Erens wil met de mars enerzijds het geweld aanklagen, maar anderzijds wil hij ook de politiediensten en hulpverleners een hart onder de riem steken. “Geweld tegen politiemensen en hulpverleners zit in de lift. Hulpverleners en agenten die tijdens interventies messteken of klappen met stalen buizen krijgen, zijn in Brussel al lang geen uitzondering meer. Het is voor hen heel moeilijk werken in de steden en ze verdienen alle steun", zegt de Brusselaar.

Politieke onverschilligheid

De burgermars - die volgende zondag om 14 uur vertrekt op het Fontainasplein - is een burgerinitiatief en gaat niet uit van een politieke organisatie. "Iedere burger die het goed meent met onze samenleving en een halt wil toeroepen aan het geweld dient mee te doen, wat ook zijn politieke of filosofische overtuiging is. Jarenlang is de indruk gewekt dat men met zo ongeveer alles ongestraft kon wegkomen", zegt Erens.

"We kennen de oorzaken: onvoldoende politiemiddelen, onbestaand vervolgingsbeleid, plaatsgebrek in gevangenissen en jeugdinstellingen en een schandalige politieke onverschilligheid. Die onverschilligheid kunnen we niet meer dulden", aldus de initiatiefnemer.