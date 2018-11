Brusselaar (48) die trachtte in te rijden op agente in Oostende blijft in cel, ontkent inbraak mvdb

Bron: Belga 0 De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van de 48-jarige Rachid A. uit Anderlecht met een maand verlengd op verdenking van poging tot doodslag op een politieagente in Oostende. Bij de start van een achtervolging dreigde hij in te rijden op het slachtoffer.

In de nacht van zondag op maandag zag de politie van Oostende dat een van de lichten van Rachid A.'s voertuig niet werkte. De bestuurder was duidelijk niet happig op een controle en probeerde weg te vluchten. Ter hoogte van een tankstation in de Verenigde Natiënlaan kon de politie het voertuig bijna onderscheppen. De man duwde echter weer het gaspedaal in.

Gestolen spullen van hockeyclub

Tijdens de daaropvolgende achtervolging lapte A. heel wat verkeersregels aan zijn laars. Zo reed hij aan te hoge snelheid en negeerde hij enkele rode verkeerslichten. Uiteindelijk kon de verdachte pas in de Parijsstraat gevat worden. In zijn voertuig werden spullen aangetroffen die eerder op de nacht gestolen waren bij de Oostendse hockeyclub.



De verdachte werd dinsdagnamiddag door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot doodslag, gewapende weerspannigheid en diefstal. De beklaagde beweert dat hij de inbraak bij de hockeyclub niet heeft gepleegd. Hij schuift die feiten in de schoenen van zijn passagier, die nog voor de eigenlijke achtervolging te voet wegvluchtte. De verdediging betwist ook dat er sprake was van poging tot doodslag. A. had naar eigen zeggen niet gezien dat de agente het portier van zijn wagen wilde openen.