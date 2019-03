Brussel zakt één plaats op lijst van meest leefbare steden IB

13 maart 2019

03u53

Bron: Belga 0 Brussel boet opnieuw één plaats in op de lijst van meest leefbare steden ter wereld. De Belgische hoofdstad belandt daarmee op de 28ste plek. Wenen voert voor het tiende jaar op rij de ranking aan, op de voet gevolgd door Zürich. Op een gedeelde derde plaats prijken Auckland, München en Vancouver. Dat valt vandaag af te lezen uit de 21ste editie van de lijst die wordt opgesteld door het adviesbureau Mercer.

Op vlak van veiligheid heeft Brussel fors aan aantrekkingskracht verloren, zo blijkt voorts.

De top tien van de levenskwaliteitsranking wordt vervolledigd door de Duitse steden Düsseldorf (6) en Frankfurt (6), het Deense Kopenhagen (8) en de Zwitserse steden Genève (9) en Bazel (10). Ook goed leven is het in Sydney en Amsterdam, die beide de elfde plaats delen. Brussel bezet dus de 28ste stek, vlak na Stuttgart en net voor het Australische Adelaide.

Helemaal onderaan, op nummer 231, bengelt Bagdad, al heeft de Iraakse stad volgens de onderzoekers heel wat vooruitgang geboekt op vlak van veiligheid en gezondheidszorg. Op de voorlaatste plaats staat Bangui, de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek, net achter Sanaa in Jemen.

Persoonlijke veiligheid

Mercer stelt de leefbaarheidslijst (‘Quality of Living ranking’) van 231 steden elk jaar op voor bedrijven die expats willen uitsturen. Dit jaar voorziet het adviesbureau ook in een aparte ranking waarin de persoonlijke veiligheid van individuen in de steden onder de loep wordt genomen.

Een twijfelachtige vermelding hier is er voor Brussel (47), dat de afgelopen vijftien jaar volgens de makers van de index samen met Athene (102) de sterkste achteruitgang van alle West-Europese landen heeft geboekt. Als verklaring voor die neergang schuiven de onderzoekers de recente terreuraanslagen in ons land naar voor.

