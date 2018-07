Brussel wil migranten uit Maximiliaanpark: "Als we niets doen, ziet het er binnen vijf jaar nog hetzelfde uit" sam

20 juli 2018

09u34

Bron: belga 10 De stad Brussel wil de toestroom van migranten naar het Maximiliaanpark, aan het Noordstation, afstoppen. De stad krijgt klachten van omwonenden, schrijft de krant L'Echo. Op Twitter suggereert staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) dat Brussel daar zelf de instrumenten voor in handen heeft.

Veel van de migranten in het Maximiliaanpark zijn niet van plan om asiel aan te vragen in België, dus kan de nabijheid van de Dienst Vreemdelingenzaken geen reden meer zijn om in het park te verblijven, redeneert de stad.



Drie maatregelen

"Het park moet opnieuw van de omwonenden worden", vindt eerste schepen Alain Courtois (MR). "Als we niets doen, ziet het park er binnen vijf jaar nog hetzelfde uit."

Courtois zat al samen met Francken en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Hij wil een plan met drie maatregelen. De federale politie moet de instroom tegenhouden, de illegale migranten die er al verblijven moeten naar een andere plaats worden gebracht en de lokale politie moet de controles opdrijven.

Op Twitter laat Francken weten dat de stad zelf de sleutels in handen heeft. Stop met uw migratiehub en de verdeling van maaltijden, suggereert hij. "Doe dagelijkse politieacties en stop met het verdeelpunt inhuisnemingen. Opgelost. Geen woorden, maar daden."