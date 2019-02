Brussel wil "eerste Belgische stad voor jonge mantelzorgers" worden jv

25 februari 2019

21u35

Bron: belga 0 De Brusselse gemeenteraad heeft een motie goedgekeurd om van Brussel de eerste stad van het land te maken die aandacht heeft voor jonge mantelzorgers. De tekst werd opgesteld door meerderheid en oppositie na een initiatief van oppositielid David Weytsman (MR).

Een jonge mantelzorger is jonger dan 18 en besteedt wekelijks meerdere uren aan een zieke of gehandicapte naaste (broer, ouder, ...). De motie dringt erop aan deze jongeren te helpen en omkaderen. Uit een studie in opdracht van de Brusselse regering in zes middelbare scholen uit de verschillende netten bleek dat 14 procent of twee tot drie jongeren per klas jonge mantelzorgers zijn. Andere onderzoeken leren dat noch de medeleerlingen, noch de leerkrachten hiervan op de hoogte zijn.

Een jonge mantelzorger kan erg uiteenlopende taken uitvoeren: medische zorgen, hulp voor toiletbezoek, wassen, aankleden, nachtwake, verplaatsingen, huishouden, opvoeding van broers en zussen en emotionele ondersteuning.

De motie vraagt de stad om de jonge mantelzorgers te erkennen, hen aan te moedigen om erover te praten, hen te vormen en het gemeentepersoneel te sensibiliseren voor deze jongeren. Indien nodig moet er ook de nodige gezinsbijstand geleverd worden door de bevoegde diensten zoals het OCMW of BRAVVO. Daarnaast moeten ook voldoende communicatieplatformen via internet, Facebook, ... opgericht worden waarop de jonge mantelzorgen nuttige informatie kunnen vinden.

Na één jaar volgt een evaluatie.