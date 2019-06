Brussel werkt aan maatregelen om wildparkeren deelsteps tegen te gaan TT

11 juni 2019

11u07

Bron: De Morgen 0 Het Brussels gewest werkt aan de afbakening van zones waarin het binnenkort verboden zal zijn om deelsteps achter te laten. Dat moet de wildgroei aan steps op de voetpaden en de bijbehorende hinder voor voetgangers en andere weggebruikers inperken. Dat schrijft De Morgen vandaag.

Welke zones binnenkort verboden terrein worden om de steps achter te laten, is nog niet bekend, maar het zou bijvoorbeeld gaan om (delen van) de Grote Markt en de Wetstraat. Aan elke van de negentien gemeenten is gevraagd een lijst op te stellen. Gebruikers mogen op die plaatsen nog wel rijden met hun steps, maar ze daar niet meer achterlaten.

Blijven de steps er toch nog langer dan 24 uur staan, dan wil het gewest boetes uitdelen aan de bedrijven die de steps verhuren. De gebruiker zelf beboeten, ligt moeilijker. “Wij weten immers niet wie de gebruikers zijn. Het is aan de operatoren om te bepalen of ze die boetes al of niet doorrekenen aan hun klanten”, zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit.



De eerste zones moeten er nog deze zomer komen. Er rijden in Brussel momenteel 4.000 steps rond, maar de stijgende populariteit wekt ook ergernis op bij veel andere weggebruikers. De steps mogen nu in principe overal achtergelaten worden en dat zorgt soms voor chaotische toestanden, bijvoorbeeld aan de stations.

Succes om hier als slechtziende of blinde met je stok doorheen te geraken... #strooisteps pic.twitter.com/OwZXcYAuNm Niel Staes(@ NielStaes) link