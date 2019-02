Brussel vijfde rijkste regio van Europa mvdb

26 februari 2019

15u06

Bron: Belga 0 In het Brussels hoofdstedelijk gewest bedraagt de koopkracht per hoofd van de bevolking 196 procent van het Europese gemiddelde. Brussel is daarmee de vijfde rijkste regio van de Europese Unie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Eurostat.

Het statistisch bureau van de Europese Unie vergeleek zoals elk jaar het bbp per capita in de vele tientallen kleine en grote regio's die de EU rijk is. De meeste recente cijfers dateren van 2017 en plaatsen het Brussels hoofdstedelijk gewest op de vijfde plaats van de rangschikking. Het hoofdelijk bbp bedroeg er twee jaar geleden 65.000 euro.

Uitgedrukt in koopkracht en rekening houdend met de prijsverschillen in de 28 lidstaten, betekent dit dat de gemiddelde Brusselaar bijna tweemaal (196 pct) zo rijk is als de gemiddelde Europeaan. Een jaar eerder, in 2016, prijkte Brussel op de vierde plaats. Toen was dat met exact 200 procent.



Het Brussels hoofdstedelijk gewest is daarmee op papier de rijkste regio van België. In Vlaanderen bedraagt de koopkracht 120 procent van het EU-gemiddelde, in Wallonië 84. De allerrijkste regio van Europa is het westelijke deel van de Londense binnenstad (Inner London - West). Inwoners van dat stadsdeel, waar zich onder meer de City of London en Westminster, het politieke hart van Groot-Brittannië, bevinden, hebben er een koopkracht van 626 procent van het EU-gemiddelde.

Helemaal onderaan de rangschikking bevindt zich Bulgarije. In de top-5 van slechtst scorende gebieden bevinden zich maar lieft vier Bulgaarse regio's. Die laten een relatieve koopkracht optekenen van niet meer dan 31 tot 39 procent.