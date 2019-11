Brussel verhoogt taks op bedrijfsparkings IB

14 november 2019

Bron: Belga 0 De Brusselse regering gaat de reglementering voor parkings van bedrijven aanscherpen. Dat schrijven De Tijd en L'Echo vandaag. De heffing die bedrijven ertoe moet aanzetten het aantal parkeerplaatsen voor personeel af te bouwen heeft onvoldoende effect.

Brussel probeert al jaren het gebruik van de auto voor woon-werkverkeer te verminderen. Dat doet het door het aantal parkeerplaatsen in kantoorgebouwen aan banden te leggen via quota. Bedrijven die boven dat quotum zitten, hebben de keuze de 'overtollige' plaatsen te schrappen, ze om te vormen tot publieke parkeerplaatsen of ze te delen met de buurt. Wie dat niet doet, moet een milieuboete betalen.

Maar bedrijven blijken liever de boete te betalen dan de parkeerplaatsen voor hun werknemers op te geven of open te stellen voor buurtbewoners. De Brusselse minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) zegt dat dit jaar voor 52 procent van die 'overtollige' parkeerplaatsen een boete werd betaald. Daarom gaat de Brusselse regering de reglementering tegen 2021 aanscherpen. "De taks is niet hoog genoeg om af te schrikken", zegt Maron. Concrete details wil hij niet geven. "Het is nog te vroeg voor praktische modaliteiten.”