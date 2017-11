Brussel verbiedt betoging tegen politiegeweld om nieuwe rellen te voorkomen HA

16u24

Bron: Belga 580 Marc Baert Drie keer rellen in twee weken tijd. Onder andere aan het Brusselse Muntplein richtten jongeren vernielingen aan. De stad Brussel verbiedt de risicobetoging van de beweging 'Campagne Stop Répression' die morgenavond zou plaatsvinden op het Rouppeplein. Dat laat het kabinet van Brussels burgemeester Philippe Close weten. De PS'er roept op om niet ter plekke te gaan om te betogen.

De beweging 'Campagne Stop Répression' wilde betogen tegen het politiegeweld van de afgelopen weken, met name tijdens de rellen op 11, 15 en 25 november. Vooral het geweld dat de politie bij de vieringen na de WK-kwalificatiematch tussen Marokko en Ivoorkust heeft gebruikt, zou olie op het vuur gegooid hebben bij de jongeren, zegt de organisatie op Facebook.

Met dit verbod neem ik mijn verantwoordelijkheid op als burgemeester om verdere onrusten te voorkomen Philippe Close (PS)

"Vreedzame protestmars"

De betoging wordt nu verboden door het Brusselse stadsbestuur. De stad ontving vooreerst geen officiële aanvraag voor de betoging tegen het politiegeweld. Op de vraag voor extra inlichtingen over de beweegredenen van de betoging gaven de organisatoren niet thuis. "Met dit verbod neem ik mijn verantwoordelijkheid als burgemeester op om verdere onrusten te voorkomen", zegt burgemeester Close.

De beweging had op Facebook verduidelijkt dat het om een vreedzame betoging zou gaan en riep de politie op zich discreet op te stellen. Zover zal het in ieder geval niet komen nu de betoging verboden is. Bovendien roept burgemeester Close op om morgen alsnog niet naar de plaats van afspraak af te zakken.

Photo News De protestmars tegen buitensporig politiegeweld mag niet doorgaan morgen, zo besliste Brussels burgemeester Philippe Close.

VRT Relschoppers richtten na de kwalificatiematch van Marokko op 11 november vernielingen aan in hartje Brussel.

RV

RV

RV