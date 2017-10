Brussel start praktijktests tegen discriminatie van sollicitanten met 'vreemde' achternaam Redactie

08u02 0 ANP XTRA Mensen van niet-Europese afkomst en 55-plussers zijn opvallend minder vaak aan het werk, stelt men ook in het Brussels Gewest vast. Het Brussels Parlement heeft gisteren in de vooravond de ordonnantie goedgekeurd die het licht op groen zet voor praktijktests. Brussel wordt daarmee het eerste gewest van het land en Europa dat de praktijktests of 'mystery calls' in de wet inschrijft. Dat gebeurde met 61 stemmen van de meerderheid, de groenen en PVDA, tegen 18 stemmen van MR, N-VA en Vlaams Belang.

De ordonnantie maakt het vanaf 1 januari 2018 mogelijk dat de sociale inspectie beroep kan doen op de techniek van 'mystery calls' of anonieme praktijktesten, na klachten waarbij er sterke aanwijzingen zijn dat er binnen een bedrijf discriminerende activiteiten plaatsvinden.

Dat betekent dat de techniek dus niet blind kan worden gebruikt.

Onwettelijke vraag

De ordonnantie bestaat uit twee luiken. Het eerste zijn de praktijktests, waarbij twee gelijkaardige sollicitaties naar een bedrijf gestuurd worden. Die verschillen slechts op één punt: de ene heeft een 'autochtone' naam en de andere een naam van vreemde afkomst.

Het tweede heeft tot doel om na te gaan of een onderneming wil ingaan op de discriminerende wensen van een klant, zoals het niet sturen van Noord-Afrikaanse of Arabische poetsvrouwen. Dat gebeurt dan door het contacteren van het bedrijf met dergelijke onwettelijke vraag.

Alarmerende cijfers

Dat er een probleem van discriminatie bestaat in het Brussels gewest, blijkt uit de cijfers: de werkgelegenheidsgraad van mensen met een Belgische oorsprong ligt met 71 procent gevoelig hoger dan die van mensen met een andere Europese afkomst of uit het Midden-Oosten (lager dan 35%). Van de 55-plussers is 44 procent aan de slag tegen 78,5 procent in de leeftijdscategorie 25-54 jaar.

Bruno De Lille (Groen) wees op de inbreng van de groenen bij het realiseren van de praktijktests. Het was immers het voorstel van resolutie van Groen en Ecolo dat de aanleiding was tot het organiseren van hoorzittingen waaruit bleek dat het gewest wel degelijk bevoegd is om praktijktests in te voeren. Hij was verheugd dat minister van Werk Didier Gosuin hieraan een positief gevolg heeft gegeven.

Marion Lemesre (MR) verweet de Brusselse meerderheid 'cavalier seul' te spelen. De federale regering werkt aan eenzelfde systeem dat in heel het land geldig is, maar nu maatregelen nemen die enkel in het Brussels gewest gelden, zorgt enkel voor verwarring en een dreigend klimaat. In zijn repliek dankte minister Gosuin zijn federale collega Kris Peeters overigens dat hij zijn tekst heeft overgenomen.

"Mentaliteitswijziging, geen sancties"

"Om discriminatie aan te pakken, moet je werken aan een mentaliteitswijziging. Dat leg je niet op met sancties", vond Cieltje Van Achter (N-VA). Ze wees erop dat in Vlaanderen een sensibiliserend systeem werd ingevoerd in de sector van de dienstencheques.

Stefan Cornelis (Open Vld) waarschuwde dat het systeem niet mag ontsporen. Daarom is een permanente evaluatie nodig.

Voor Dominiek Lootens (Vlaams Belang) moet een werkgever vrij kunnen kiezen wie hij aanneemt, zonder dat er iemand over de schouder meekijkt.