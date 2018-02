Brussel stapt naar rechter als vliegroutes niet snel worden aangepast, Weyts reageert scherp: "Nuts!" IB ADN

Bron: Belga 15 Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) dreigt naar de rechter te stappen als de vliegroutes boven de hoofdstad niet snel aangepast worden. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Fremault stuurt federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) de resultaten van een studie van de Brusselse universiteit ULB die ze heeft besteld. De studie bevat concrete aanpassingen aan de huidige vliegroutes om de geluidshinder voor de Brusselaars inperken. Een van de voorstellen is een verschuiving van de vluchten overdag over de Kanaalroute boven Brussel naar de Ringroute. Dat betekent meer overlast boven Vlaanderen, aldus De Tijd. Fremault eist dat Bellot de aanpassingen die de ULB voorstelt direct invoert. Doet hij dat niet, dan eist Brussel bij de rechtbank een dwangsom van 100.000 euro per week.

Slag thuis

De Tijd wijst er verder onder meer op dat Fremault vorig jaar deels haar slag thuishaalde bij de rechter in haar strijd voor een aanpassing van de vliegroutes en een verlengd nachtregime met strengere geluidsnormen. De rechter gaf Bellot één jaar de tijd om een onafhankelijke studie te laten uitvoeren naar de impact van het vlieglawaai en eiste nog voor eind 2017 kortetermijnoplossingen.

Ik kan me niet inbeelden dat er aan Vlaamse kant ook maar één partij is die er ook maar aan zou denken dat Brussel nog meer wordt ontzien van vliegtuiglawaai, terwijl de Vlaamse rand er nóg wat bij krijgt. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA)

Weyts: "Nuts!"

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) reageert scherp op de eis van Fremault om de vliegroutes boven Brussel aan te passen, op straffe van een dwangsom. "Het Ardennenoffensief is mevrouw Fremault en haar partij wellicht niet onbekend", zegt Weyts. "Het Vlaamse antwoord op haar ultimatum is gelijkluidend aan het antwoord van generaal McAuliffe op het toenmalige Duitse ultimatum: 'Nuts!'."

Volgens Ben Weyts wil Fremault "de aandacht wegtrekken van de schandalen waarin haar partij en de PS dreigen te verzuipen". "Ik kan me niet inbeelden dat er aan Vlaamse kant ook maar één enkele partij is die er ook maar aan zou denken dat Brussel nog meer wordt ontzien van vliegtuiglawaai, terwijl de Vlaamse rand er nóg wat bij krijgt."

Blijkbaar zijn alweer alle middelen goed voor een verkiezingsdolle Fremault om de toekomst van tienduizenden jobs op het spel te zetten in de hoop er ééntje te redden, die van haarzelf. Bert Wollants, Kamerlid voor N-VA

Ook Bert Wollants, Kamerlid voor N-VA en dus een partijgenoot van Weyts, is niet te spreken over de "aankondigings- en afdreigingspolitiek" van Fremault. "Een billijke en evenwichtige spreiding is de enige oplossing om de economische motor van de luchthaven van Zaventem te koppelen aan een leefbare Vlaamse rand en een leefbaar Brussel. Maar blijkbaar zijn alweer alle middelen goed voor een verkiezingsdolle Fremault om de toekomst van tienduizenden jobs op het spel te zetten in de hoop er ééntje te redden, die van haarzelf."

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot heeft naar eigen zeggen nog niets ontvangen van het kabinet van Fremault over de vliegroutes. "Minister Bellot heeft altijd gezegd dat het verplaatsen van de overlast, van route naar route bijvoorbeeld, geen oplossing is maar enkel de problemen verplaatst", reageert zijn woordvoerder. "Beslissingen moeten genomen worden op basis van een neutrale en onafhankelijke effectenstudie."