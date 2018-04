Brussel-stad verbiedt WK-matchen op groot scherm ADN

18 april 2018

10u00

Bron: Belga 0 Wie had gehoopt om in het centrum van Brussel de wedstrijden van de Rode Duivels op het WK te bekijken op groot scherm, is eraan voor de moeite. Het stadsbestuur verbiedt grote schermen en ook cafés mogen enkel binnen de wedstrijden uitzenden, bericht Bruzz vandaag.

Voetbalfans kunnen wel terecht in het stadion van RWDM in Molenbeek en op het spiksplinternieuwe Spiegelplein in Jette.

Net zoals bij het EK in 2016 wordt het Edmond Machtensstadion van RWDM omgetoverd tot een heus WK-dorp. "Dankzij onze sponsors is de ingang volledig gratis", zegt voorzitter van RWDM Thierry Dailly aan de regionale nieuwszender. "Het wordt ook een echt WK-dorp, met heel wat activiteiten, waaronder veel voor kinderen."

In Jette wordt de eerste wedstrijd van de Rode Duivels, op 18 juni tegen Panama, dan weer beschouwd als het ideale moment om het spiksplinternieuwe Spiegelplein in te wijden. "De werken aan het plein zullen net op tijd klaar zijn", zegt burgemeester Hervé Doyen. De maximumcapaciteit zal, net zoals bij het EK, op ongeveer 6.000 man liggen.

In Brussel-stad daarentegen worden dus geen grote schermen toegestaan. "Wij zijn vooral bekommerd om de veiligheid", klinkt het bij de woordvoerster van burgemeester Close. "Met al die nationaliteiten in Brussel, lokt zowat elke WK-match veel volk, en dat is gewoon een te zware belasting voor de politie."

