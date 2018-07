Brussel plant pilootproject rond statiegeld voor blikjes kg

17 juli 2018

16u58

Bron: Belga 0 Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault hoopt dat eind dit jaar een pilootproject kan gestart worden rond statiegeld voor blikjes. Het systeem zou werken met automaten die ook gedeukte blikjes aanvaarden. Jef Van Damme (sp.a), die de minister vandaag in het Brussels Parlement interpelleerde, reageert verheugd.

In het proefproject krijgen mensen die blikjes terugbrengen een premie van 5 cent per blikje in de vorm van een aankoopbon die kan worden gebruikt in een partner-winkel die het label Good Food draagt. Het is ook in die winkels dat de machines voor de terugname van blikjes zouden worden geïnstalleerd. "Ik bekijk ook de mogelijkheid om - met de steun van mijn collega Fadia Laanan - in een sportcentrum een machine voor terugname te plaatsen", aldus Fremault.

"Als het statiegeld er moet komen, dan moet dat op nationaal vlak gebeuren. Daarom moet deze kwestie worden besproken binnen de Interregionale Verpakkingscommissie", vindt de minister bovendien. In Wallonië start binnenkort een gelijkaardige project in een twintigtal gemeenten. Vrijdag komt de problematiek ook ter sprake in de laatste Vlaamse ministerraad voor het zomerreces.

Drie opties

Fremault wijst erop dat er drie mogelijkheden zijn voor de recyclage van blikjes en plastic flessen: het behoud van de blauwe zak, de invoering van statiegeld, of een hybride systeem van blauwe zak én statiegeld. De Brusselse regering kan zich volgens haar niet over een keuze uitspreken zonder de verschillende opties vooraf te testen.

Fremault had gehoopt het proefproject deze zomer te kunnen opstarten, maar het bleek niet zo eenvoudig om de terugnamemachines aan te kopen. Met Wallonië zijn er contacten met een Hongaarse onderneming die over dergelijk systeem beschikt, dat ook gedeukte blikjes aanvaardt. De toestellen kunnen binnen tien weken geleverd worden als ze aan de verwachtingen blijken te beantwoorden.

Geblokkeerd in Vlaanderen

Voor Jef Van Damme is een systeem van statiegeld de beste manier om zwerfvuil tegen te gaan en schaarse grondstoffen te hergebruiken met een minimaal verlies aan energie. "In Vlaanderen blokkeren N-VA en Open Vld dit dossier. Gelukkig zet Brussel wel stappen vooruit. Ik hoop dat op korte termijn de geesten rijpen en dat we binnenkort in het hele land statiegeld kunnen invoeren. Het zou de netheid van onze hoofdstad zeer ten goede komen", besluit de sp.a'er.