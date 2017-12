Brussel, Parijs, Berlijn en andere Europese steden zetten 2018 feestelijk in met vuurwerk IB Dieter Nijs

01u00

Bron: Belga 32 EPA Vuurwerk aan het Atomium luidt het nieuwe jaar 2018 in. In de verschillende Europese hoofdsteden is het nieuwe jaar om middernacht feestelijk ingezet met vuurwerk. Aan het Atomium in Brussel woonden 45.000 toeschouwers het vuurwerk bij.

Ondanks de slechte weersomstandigheden woonden aan het Atomium in Brussel volgens de Brusselse politie 45.000 feestvierders het vuurwerk bij. Het was de eerste keer dat het traditionele vuurwerk met nieuwjaar op die plek plaatsvond. Andere jaren gebeurde dat in het stadscentrum. Er is geen weet van incidenten.

(lees verder onder de video)

Parijs

In Parijs waren enkele honderdduizenden toeschouwers verwacht voor het vuurwerk aan de Arc de Triomphe. Op beelden van tv-zender BFMTV was alvast een grote mensenmassa te zien op de Champs-Élysées. Net zoals in Brussel het geval was, waren er strenge veiligheidsmaatregelen van kracht.

REUTERS Vuurwerk over de verlichte Arc de Triomphe in Parijs.

REUTERS Een grote menigte verzamelde zich in Parijs op de Champs Elysees.

REUTERS De verlichte Arc de Triomphe.

Berlijn

Een gelijkaardig verhaal in Berlijn: ondanks de strenge veiligheidsmaatregelen verzamelden daar tienduizenden feestvierders op de laan achter de Brandenburger Tor voor het traditionele vuurwerk. Het openluchtfeest aan de Brandenburger Tor wordt beschouwd als het grootste van Duitsland.

Getty Images Vuurwerk aan de Brandenburger Tor in Berlijn.

Londen

Met twaalf klokslagen van de Big Ben is zondagnacht in het centrum van Londen afgeteld tot het nieuwe jaar. De beroemde klokkentoren aan het Britse parlement, die sinds augustus vier jaar lang gerestaureerd wordt, werd tijdelijk weer in dienst genomen voor Kerstmis en nieuwjaar.

REUTERS Vuurwerk verlicht de nacht achter de Big Ben in Londen om iets na middernacht.

De organisatoren verkochten 100.000 tickets voor het vuurwerk dat op de klokslagen volgde, en 12 minuten duurde. Tienduizenden anderen verzamelden op het nabijgelegen Trafalgar Square en op andere plaatsen in Londen.

De antiterreurpolitie had feestvierders gevraagd om waakzaam te blijven bij de festiviteiten in Britse steden. De Londense politie waarschuwde dat er extra veiligheidsmaatregelen werden genomen na de verschillende terreurdaden die Groot-Brittannië hebben getroffen.

Het verwachte slechte weer bleef uit, waardoor tienduizenden feestgangers droog van het vuurwerkspektakel konden genieten.

Getty Images De vuurwerkshow in Londen.

Rotterdam en Amsterdam

In Nederland waren er vuurwerkshows in Rotterdam en in Amsterdam. De sfeer was er gemoedelijk. In Rotterdam kwamen 60.000 mensen af op de vuurwerkshow bij de Erasmusbrug. Zo'n 9.000 mensen kwamen af op het vuurwerk in Amsterdam.

ANP Vuurwerk tijdens de jaarwisseling bij de Erasmusbrug in Rotterdam.

ANP Met een vuurwerkshow luidde ook Amsterdam het nieuwe jaar 2018 in.

EPA Vuurwerk aan het Atomium luidt het nieuwe jaar 2018 in.

Dieter Nijs Vuurwerk boven Brussel.

