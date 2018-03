Brussel op 27ste plek in wereldwijde stadsranking over levenskwaliteit: luchtvervuiling, mobiliteit en politieke instabiliteit kosten hoofdstad punten IB

20 maart 2018

00u20

Bron: Belga 0 Brussel is niet de beste stad ter wereld om in te leven. Daarvoor is de lucht niet proper genoeg, staan er te veel files en is er te vaak politieke instabiliteit. In de jaarlijkse lijst van "meest leefbare steden ter wereld" van consultancybedrijf Mercer blijft onze hoofdstad dan ook hangen op de 27ste plaats.

Mercer stelt de leefbaarheidslijst ("Quality of Living ranking") van 231 steden elk jaar op voor bedrijven die expats willen uitsturen. De rangschikking geeft hen inzicht in de levenskwaliteit van de verschillende grootsteden wereldwijd en helpt hen bijvoorbeeld bij het bepalen van vergoedingen.

Terreuraanslagen

Brussel verloor vorig jaar terrein door de terreuraanslagen, en blijft nu op die positie hangen. Wenen voert de rangschikking al voor het negende jaar op rij aan, gevolgd door het Zwitserse Zürich, Auckland in Nieuw-Zeeland en München in Duitsland. Helemaal onderaan staan Sana'a (Jemen), Bangui (Centraal Afrikaanse Republiek) en Bagdad (Irak).

"De 27ste plaats van Brussel is eigenlijk niet mis. Onze hoofdstad is zeker geen slechte plaats om expats naartoe te sturen", zegt Jan Van der Cruysse namens Mercer. "De vier zwaktes van Brussel zijn het weer - waar we niets aan kunnen doen -, de luchtvervuiling, de mobiliteit en de politieke instabiliteit, een gevolg van de aanslagen van twee jaar geleden."

