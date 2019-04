Brussel-Noord opnieuw drukste station van het land TVC

11 april 2019

16u28

Bron: Belga 0 Brussel-Noord was vorig jaar opnieuw het drukste treinstation van het land, net als in 2017. Er werden op een weekdag in oktober 62.344 opstappende reizigers geteld, zo blijkt uit reizigerstellingen die spoorwegmaatschappij NMBS publiceerde. In het Naamse dorpje Ham-sur-Sambre daarentegen stapten slechts acht mensen op de trein.

De drie voornaamste Brusselse stations zijn al jarenlang de drukste van het land, een gevolg van de vele pendelaars die elke dag van en naar de hoofdstad sporen. Volgens de recentste tellingen kwam Brussel-Centraal op de tweede plaats, met 60.899 instappende reizigers op een weekdag, Brussel-Zuid volgde met 58.035.

Het drukste niet-Brusselse station is dat van Gent-Sint-Pieters, dat met 56.189 instappende reizigers opnieuw op de vierde plaats staat. Dan volgen Antwerpen-Centraal (36.823) en Leuven (33.932).

Het eerste Waalse station is nu dat van Namen. Met 21.793 getelde reizigers springt het voorbij Ottignies (20.152), dat vorig jaar het drukste station in Wallonië was.

De top tien wordt aangevuld door Mechelen (19.457) en Luik-Guillemins (17.843).

Onderin staan acht Waalse stations met maximaal twintig instappende reizigers. De tellers hadden het minste werk in Ham-sur-Sambre (8), Hourpes (10) en Verviers-Palais (11). Het Vlaamse station met de minste instappende reizigers was net als in 2017 dat van Aalst-Kerrebroek, met 26 reizigers op een weekdag.

De cijfers moeten wel met een korrel zout worden genomen. Het gaat om visuele tellingen gedurende een korte periode (elk jaar in oktober), waardoor de foutenmarge aanzienlijk kan zijn.