Brussel Mobiliteit lanceert website met alle verkeersinfo rond Grand Départ

24 juni 2019

Brussel Mobiliteit heeft vandaag een overzicht voorgesteld van de verkeersmaatregelen die tussen 4 en 7 juli genomen worden tijdens de Grand Départ van de Tour de France in België. Het evenement brengt de nodige verkeershinder met zich mee in de hoofdstad en daarom werd alle mobiliteitsinfo verzameld op de website " Brussel Mobiliteit heeft vandaag een overzicht voorgesteld van de verkeersmaatregelen die tussen 4 en 7 juli genomen worden tijdens de Grand Départ van de Tour de France in België. Het evenement brengt de nodige verkeershinder met zich mee in de hoofdstad en daarom werd alle mobiliteitsinfo verzameld op de website " granddepart.mobilite-mobiliteit.brussels ". De NMBS en de MIVB passen hun aanbod en hun prijzen aan.

De verkeerssituatie zal tijdens de vierdaagse Grand Départ elke dag wijzigen naargelang het evenement of de koers van de dag. Op donderdag 4 juli is er de ploegenvoorstelling in het centrum van de stad en hoewel er op 5 juli geen rit is, vinden er dan al heel wat voorbereidingen plaats die hinder kunnen veroorzaken. Op zaterdag 6 juli is er de openingsrit van de 106de Ronde van Frankrijk met start en aankomst in Brussel. Hierdoor zullen er op twee verschillende tijdstippen twee verschillende delen van de stad meerdere uren moeilijk of niet bereikbaar zijn. De ploegentijdrit op zondag 7 juli veroorzaakt mogelijk de grootste hinder, want het parcours ligt volledig in de hoofdstad en wordt de hele dag afgesloten.

Op de nieuwe website kan de bezoeker per dag en per dagdeel alle info over de bereikbaarheid van de stad terugvinden via handige mapjes. Maar Brussel Mobiliteit benadrukt dat het absoluut afgeraden is om met de auto naar Brussel te komen. In de buurt van het parcours wordt het bovendien verboden om de auto te parkeren, ook voor buurtbewoners.

Openbaar vervoer

In de komende dagen volgt er een grote informatiecampagne die via de verschillende media de alternatieve vervoersmiddelen om naar Brussel te komen promoot. Brussel Mobiliteit raadt alle wielerfans en toeristen aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van trein, metro, fiets en step. De elektrische deelsteps mogen wel niet geparkeerd worden buiten een perimeter van 40 meter ten opzichte van het parcours, om zo hinder voor de wielerliefhebbers te vermijden.

Heel wat bus- en tramlijnen van de Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MIVB zullen door de eerste twee ritten op 6 en 7 juli ook veel hinder ondervinden. De MIVB zorgt er wel voor dat hun goed beschikbare lijnen versterkt worden en op 6 en 7 juli is het MIVB-vervoer zelfs volledig gratis.

NMBS

De NMBS versterkt haar treinaanbod van en naar Brussel met veertig treinen op 6 en 7 juli. En ook zij voorzien een promotie met een weekendbiljet aan de helft van de prijs dat geldig is van vrijdag 5 juli 19 uur tot 7 juli.

De Brusselse gewestwegen waarover de renners zullen rijden tijdens de twee Belgische Tour-ritten kregen op verschillende plaatsing een vernieuwde asfaltering. In totaal werd 2 miljoen euro geïnvesteerd in 20 kilometer aan nieuw asfalt.

De verschillende betrokken organisaties raden de bezoekers van de Grand Départ aan om drie website in het oog te houden voor alle informatie over de Tourstart in België. Op www.brusselsgranddepart.com is alle algemene info terug te vinden rond het vierdaagse evenement. De mobiliteitsinfo en nuttige tips om Brussel te bereiken staan op granddepart.mobilite-mobiliteit.brussels en alle info rond parkeren langs het parcours is dan weer terug te vinden op www.polbru.be. De Brusselse politie raadt aan om goed op voorhand te plannen waar je tijdens de dagen van de Grand Départ kan parkeren en benadrukt dat er geen uitzonderingen worden gemaakt voor buurtbewoners met een parkeerkaart.