Brussel maakt zich op voor nieuwe betoging 'gele hesjes': al vijftigtal arrestaties kv ttr Dimitri Berlanger

08 december 2018

06u48

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 17 Brussel en haar ordediensten maken zich op voor een nieuwe betoging van de 'gele hesjes'. Hoeveel betogers er vandaag zullen opduiken voor de niet-aangevraagde manifestatie is nog onduidelijk, maar de politie neemt alvast het zekere voor het onzekere. In totaal zijn er deze voormiddag al een vijftigtal personen gearresteerd, meldt de Brusselse politie. Dat gebeurde zowel in de Brusselse treinstations als in de Europese wijk.

Ook in de Wetstraat zijn de eerste gele hesjes opgepakt. Het gaat om een drietal mensen, die eerst gecontroleerd werden en geboeid in een politiewagen werden gestoken. Dat gebeurde zonder enige vorm van geweld. Er is een perimeter ingesteld rond de Europese wijk. “We controleren iedereen die naar Brussel komt om deel te nemen aan de actie van de ‘gele hesjes’”, zegt politiewoordvoerster Ilse Van de keere. “Wie verdachte of gevaarlijke voorwerpen bij heeft, wordt administratief aangehouden. Voorlopig gaat het om een vijftigtal personen.”

“In totaal al vijftigtal arrestaties van mensen die met verdachte en gevaarlijke wapens naar Brussel zijn afgezakt”, zegt Ilse Van de Keere van politiezone Brussel-Elsene. Wat precies kon of wou ze niet zeggen. Er is wel sprake van onder meer vuurwerk en ook een hamer.

De niet-amokmakende gele hesjes mogen overigens wel betogen in de zone Kunst-Wet maar er zijn er nog geen opgedaagd voorlopig.

Op sociale media roepen verscheidene groepen op tot een nieuwe demonstratie op het Schumanplein in Brussel. In een pamflet dat zondag door de kranten van Sudpresse is gepubliceerd, riep een groep Franse ‘gilets jaunes’ dan weer op om vandaag voor het Europees Parlement in Brussel te betogen. Een grote groep van zo’n 450 man is aangekomen aan het Noordstation. Politie is massaal aanwezig op alle strategische punten.

Tot donderdagavond had de Brusselse politie nog geen enkele aanvraag om te betogen ontvangen en alle pogingen van de politie om contact te leggen met de 'gele hesjes' en in dialoog te gaan waren vruchteloos gebleven.

Eisen

De concrete eisen van de beweging zijn al evenmin helder, al is het wel duidelijk dat de onvrede om meer draait dan enkel de brandstofprijzen. Op enkele Facebookpagina's wordt van de regering onder meer een dubbele loonindexering geëist, net als een verhoging van het minimumloon, de invoering van het recht voor de bevolking om verkozenen uit hun functie te ontzetten, de vermindering van de belasting op energie en beter openbaar vervoer.

Extra personeel en middelen

De Brusselse politie neemt alvast het zekere voor het onzekere. Het politiedispositief op het terrein wordt versterkt, zowel qua personeel als qua middelen, zo meldde de politie donderdag. Zowel de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene als de andere Brusselse politiezones en de federale politie zetten mensen en middelen in. Volgens een aantal media zou het in totaal om een 1.000 politiemensen gaan.

Daarnaast wordt ook sterk ingezet op Open Source Intelligence (OSINT). Alle gegevens op internet en de sociale media over de 'gele hesjes' worden geanalyseerd en verspreid onder de verschillende diensten. Vandaag zet de politie een Real Intelligence Center op poten, waar het personeel dat op OSINT werkt, de informatie op internet en sociale media in realtime opvolgt en die gegevens doorgeeft aan de politiemensen op het terrein.

Vorige week vrijdag liep een betoging van zo’n 500 ‘gele hesjes’ zwaar uit de hand: een vijfhonderdtal actievoerders zette de boel op stelten en er werden onder meer twee politievoertuigen in brand gestoken. De politie pakte tientallen betogers op.

Aanschuiven op E17 in Rekkem door actie van gele hesjes

Ook op de E17 in West-Vlaamse Rekkem vlakbij de Franse grens voeren de gele hesjes vandaag actie. De actievoerders hebben in beide richtingen de weg gebarricadeerd. Auto’s in de richting van Frankrijk kunnen mondjesmaat passeren, vrachtwagens worden niet doorgelaten.

“Het klopt dat er ook in Rekkem actie gevoerd wordt door de gele hesjes”, zo bevestigt Stefaan Vannieuwenhuyse, woordvoerder van de politiezone Grens-Leie. “Het verkeer aan de grensovergang op de E17 wordt in beide richtingen tegengehouden waardoor het aanschuiven is. We hebben nog geen zicht op het aantal betogers, maar we zullen bekijken met de federale wegpolitie en de Franse collega’s hoe we dit zullen oplossen.”

Er werden enkele vuurtjes gemaakt, en personenwagens worden slechts druppelsgewijs doorgelaten. Vrachtverkeer wordt tegengehouden. Bestuurders rijden best via de verkeerswisselaar in Aalbeke naar de A17/E403 in de richting Doornik/Frankrijk, zo laat de wegpolitie West-Vlaanderen weten.

Eerder deze ochtend werd al een blokkade opgeworpen op de E40 tussen Adinkerke en Ghyvelde, daar kan het verkeer in de richting Frankrijk ondertussen over één rijstrook.