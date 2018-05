Brussel krijgt gloednieuw park HA

15 mei 2018

16u22

Bron: Bruzz 0 Het federale Brusselfonds Beliris heeft het licht op groen gezet voor de bouw van een gloednieuw park in de hoofdstad.

Het stukje groen van bijna drie hectare zal aangelegd worden langs het kanaal tussen het Saincteletteplein en Thurn & Taxis, zo meldt de lokale nieuwswebsite Bruzz.be.

In het Becopark, van ongeveer 700 meter lang, komen onder meer een tuin, skatepark en ligweide. De werken gaan midden volgend jaar van start. In 2021 moeten de bewoners van de Maritieme Wijk in Sint-Jans-Molenbeek kunnen genieten van de nieuwe groene site.

De oude industriële gebouwen langs de kanaaloever worden afgebroken. Magasin4 en Allee du Kaai moeten dus op zoek naar een andere locatie.