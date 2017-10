Brussel krijgt Engelstalige rechtbank Redactie

12u00

Bron: Belga 0 Belga Minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Premier Charles Michel en minister van Justitie Koen Geens willen in Brussel een 'Brussels International Business Court' oprichten, een soort van internationale handelsrechtbank. Dat schrijft L'Echo vandaag op basis van een voorontwerp van wet.



De rechtbank zou in de loop van de komende maanden het licht moeten zien. De pleidooien zullen er in het Engels worden gehouden en de vonnissen zullen in het Engels zijn opgesteld. Er zou geen beroep mogelijk zijn tegen de beslissingen.

'Brussels International Business Court' zou mogelijke conflicten ten gevolge van de brexit kunnen behandelen en commerciële geschillen tussen internationale ondernemingen.