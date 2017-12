Brussel is voor 92 procent Franstalig TK

Bron: Belga 1 Baert Marc Volgens taalgegevens afkomstig van de belastingaangiftes van 2017 is Brussel voor 92 procent Franstalig. Dat schrijft La Libre Belgique vandaag op basis van een antwoord van financiënminister Johan Van Overtveldt (N-VA) aan MR-kamerlid Gautier Calomne.

Calomne vroeg de taalgegevens op van de fiscale aangiftes in Brussel en de faciliteitengemeenten. Belastingplichtigen moeten daarbij hun taalvoorkeur opgeven. Daaruit blijkt dat 92 procent van de inwoners hun aangifte voor de personenbelasting in het Frans ontvangt.

De cijfers zijn niet zo precies als die van een taaltelling. Maar, aldus de krant, het is wel een goede indicatie van het reële gewicht van de Franstaligen in Brussel. Sinds de taalgrens werd vastgelegd in 1962 zijn taaltellingen niet meer mogelijk.