Brussel heeft er een nieuwe brouwerij bij

21u26

Bron: Belga 0 BELGAONTHESPOT In Anderlecht opent dit weekend brouwerij L'Ermitage de deuren. Het wordt meteen de zesde brouwerij in Brussel. De drie jonge brouwers aan het hoofd van L'Ermitage hebben momenteel vier permanente bieren in hun gamma en enkele seizoensbieren.

De brouwerij is gevestigd in een oud depot van sigarettenfabrikant Saint-Michel. De productie is gestart in juli. In het eerste jaar wordt gemikt op 700 hectoliter. De installatie laat toe dat op termijn op te krikken tot 2.000 liter.



De brouwerij, die vandaag officieel werd geopend, biedt ook ruimte aan tentoonstellingen.