Brussel grijpt naast twee belangrijke Europese instellingen ep

21u48

Bron: Belga 0 thinkstock Het Europees parlement in Brussel. De Europese Bankenautoriteit verhuist als gevolg van de brexit van Londen naar Parijs. Het Europese Medicijnenagentschap trekt dan weer naar Amsterdam. Dat is vandaag beslist op een bijeenkomst van de ministers van Europese Zaken. Onze hoofdstad sneuvelde bij beide kandidaturen in de eerste stemronde.

Net als bij de toewijzing van het Europese Medicijnenagentschap moest het lot beslissen over de toekomstige locatie van de EBA. Na drie geheime stemrondes hadden Parijs en Dublin immers elk dertien stemmen gekregen. Frankfurt was na de tweede ronde uit de race gevallen.

Brussel overleefde de eerste ronde niet. De Belgische hoofdstad moest genoegen nemen met vijf stempunten. Ook Wenen, Luxemburg, Warschau en Praag grepen al in de eerste ronde naast de financiële toezichthouder, die net als het EMA Londen moet verlaten als gevolg van de brexit.

Eerder op de dag haalde Amsterdam het EMA binnen na een nek-aan-nekrace met Milaan. Ook daar kwam een loting aan te pas nadat beide steden in de derde stemronde evenveel stemmen haalden.

Moeilijke kandidaturen

Brussel sneuvelde in beide stemmingen in de eerste ronde met vijf stempunten. "We hadden goede kandidaturen, maar we wisten dat het moeilijk zou worden omdat we al veel Europese instellingen hebben", verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. De buitenlandminister wou niet kwijt wie hij heeft gesteund in de tweede en derde ronde, maar hij toonde zich wel tevreden dat de nabijgelegen steden Amsterdam en Parijs als winnaars uit de bus zijn gekomen.

BELGA Alle hoop is nu gericht op De Bolle, zij is nog in de running voor de functie van Europol-directeur.

Alle hoop op De Bolle

De Belgische diplomatie richt zich nu volop op de kandidatuur van Cathérine De Bolle. De commissaris-generaal van de federale politie is in de running om directeur van de Europese politiedienst Europol te worden. Over die benoeming zouden de lidstaten begin december stemmen. "Misschien maken we dan meer kans", meent de MR-vicepremier. "Men kan misschien zeggen dat we al veel Europese instellingen hebben, maar niet dat we oververtegenwoordigd zijn in de instellingen."

De Bolle moet het onder meer opnemen tegen een Tsjechische kandidaat. De Centraal- en Oost-Europese landen moesten vandaag opnieuw met lege handen huiswaarts keren. Geen enkele van hun steden overleefde zelfs maar de eerste ronde. "Ik kan begrijpen dat er wat twijfels zijn omdat twee stichtende lidstaten het hebben gehaald, maar de procedure is op voorhand vastgelegd en goedgekeurd met alle lidstaten", besloot Reynders, die vaststelde dat ook niet alle zogenaamde nieuwe lidstaten elkaar hebben gesteund.