Brussel geeft groen licht voor uitrol 5G-netwerk kv

23 oktober 2018

05u50

Bron: Belga 0 De Brusselse regering en de drie telecomoperatoren zijn het eens geraakt over de versoepeling van de stralingsnormen in het Gewest. Nu zijn de normen te rigide om de uitrol van het supersnelle mobiel netwerk 5G toe te laten. Dat schrijft de Franstalige zakenkrant L'Echo vandaag en het nieuws staat ook in De Tijd.

De stralingsnorm gaat van 6 volt per meter naar 14,5 volt per meter buitenshuis en 9 volt per meter binnenshuis, bevestigt Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) in een interview met L'Echo. De verhoging maakt de uitrol van het 5G-netwerk nipt mogelijk, leert een onderzoek dat de telecomwaakhond BIPT gisteren publiceerde. "Het BIPT stelt een norm tussen 14,5 en 41,5 volt per meter voor. Die zal ons toelaten mee te spelen in de Europese kopgroep voor de ontplooiing van het 5G-netwerk."

De strenge stralingsnorm kwam het Brussels Gewest de voorbije jaren al meermaals op kritiek te staan. Het BIPT zegt dat de huidige normering bijna vijftig keer strenger is dan de aanbevelingen van de wetenschappelijke adviesorganisatie ICNIRP en de Europese Unie.