Brussel gaat extra maatregelen nemen om de auto te weren uit de stad, schepen Ampe wil metro doortrekken tot parking C "Gemiddeld 9 auto's per dag op gratis parking aan de Heizel in Brussel" jv

21 augustus 2018

15u18

Bron: belga 9 Brussel gaat hardere maatregelen nemen om de auto te weren uit de stad. De stad wil automobilisten overtuigen om hun auto achter te laten op goedkope parkings aan de rand van de stad. Tests met gratis parkings rond Brussel doen wel vermoeden dat de pendelaar er nog niet klaar voor is. De afgelopen weken stonden er bijvoorbeeld gemiddeld negen auto's per dag op de gratis parking aan de Heizel, meldt VRT NWS. Brussels schepen van Mobiliteit Els Ampe (Open Vld) zegt in een reactie de Brusselse metro doorgetrokken te willen zien tot aan parking C.

Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) stelt dat Brussel "a city for people" moet worden. De grote overstapparkings aan de rand van de stad moeten daartoe bijdragen: er komen in totaal 8.000 extra plaatsen. De bedoeling is dat pendelaars daar hun auto achterlaten en overstappen op het openbaar vervoer.

Het is nog de vraag of die overstapparkings zullen werken. Deze zomer konden pendelaars gratis parkeren op parking C aan de Heizel, door de werkzaamheden aan de Brusselse Leopold II-tunnel. VRT NWS meldt dat er de voorbije weken gemiddeld negen auto's per dag stonden.



Brussel neemt daarom extra maatregelen om de pendelaars naar die parkings te sturen. Zo zal de prijs van de parking vervat zitten in een vervoersbewijs voor het openbaar vervoer. Daarnaast moet het parkeren in het centrum van Brussel ook duurder worden. "In vergelijk met andere Europese steden is langdurig parkeren in onze stad veel te goedkoop. Dat spoort mensen niet aan om er met de auto weg te blijven", aldus Smet.

Intussen werkt Brussel ook een aantal "stadssnelwegen" weg, grote invalswegen die auto's tot in het hart van de stad brengen. "We maken daar stadsboulevards van, met meer groen, en plaats voor het openbaar vervoer", aldus Smet. "We maken echt komaf met die snelwegen naar het stadscentrum."

Volgens de minister is de tijd rijp voor overstapparkings en minder auto's in de stad. "We hebben in het verleden te veel gedacht dat alles met de auto moet kunnen. Dat is voorbij, dit is het einde van een tijdperk, want het kan zo niet verder. Als overheid gaan wij de stad zo inrichten dat mensen vanzelf andere keuzes gaan maken."

"Deze zomer parkeerden slechts 9 auto's per dag op 'Randparking C' in Brussel", reageert de Brusselse schepen van Mobiliteit Els Ampe (Open Vld). "Dat is absurd weinig en daar is een reden voor. Parking C ligt op meer dan 14 minuten stappen van een metro- of tramstation", verklaart Ampe. Ze wil de Brusselse metro graag doorgetrokken zien tot aan parking C.

Parking C werd aangekondigd als een alternatief voor wie normaal de Leopold II-tunnel inrijdt en was deze zomer gratis te gebruiken. Maar die maatregel had dus zeer weinig succes. "Op zich is het al een vreemde alternatieve route, want wie van de E40 komt, wordt zo in de file op de Ring gestuurd", stelt de Brusselse schepen van Mobiliteit. "Parking C nu al een randparking noemen is te belachelijk voor woorden, want op parking C is er geen metro- of tramverbinding. Hoog tijd om de metro met een 800-tal meter te verlengen."

Volgens Els Ampe moet dit het Brussels gewest wakker schudden om met een gegronde oplossing te komen. "Ik roep het Brussels gewest ook op om te stoppen met alternatieve snuisterijen naar voren te schuiven zoals kabelbanen. Mensen willen parkeren, één keer overstappen en op de bestemming zijn. Alle extra omzwervingen leiden alleen tot meer autoverkeer", aldus Ampe.