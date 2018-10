Brussel gaat discriminerende huisbazen opsporen met praktijktesten kg

26 oktober 2018

18u36

Bron: Belga 0 De Brusselse regering voert praktijktesten in om discriminatie op de woningmarkt op te sporen. Inspecteurs van de Brusselse overheid zullen verhuurders of vastgoedmakelaars kunnen testen op mogelijk discriminerend gedrag. Het Brussels Parlement moet de ordonnantie nog wel goedkeuren.

Praktijktesten van de Universiteit Gent bij vastgoedmakelaars die actief zijn in Brussel hebben aangetoond dat discriminatie op de Brusselse woonmarkt een realiteit is, zegt de bevoegde Brusselse minister Céline Fremault (cdH). Zij werkte eerder een actieplan uit, met onder meer een grondige sensibiliseringscampagne en opleidingen van vastgoedmakelaars.



Maar discriminatie is moeilijk te bewijzen, zegt Fremault, en daarom heeft de Brusselse regering beslist om de inspectie de mogelijkheid te geven praktijktesten uit te voeren. Naast klassieke praktijktesten, waarbij de situaties van verschillende (fictieve) kandidaten voor eenzelfde woning vergeleken worden, zullen de inspecteurs ook via "mystery clients" kunnen nagaan of vastgoedmakelaars de discriminerende verzoeken van klanten inwilligen.



Wanneer een test discriminerende praktijken aantoont, wordt de zaak overgemaakt aan het parket. Als dat beslist om de zaak niet te vervolgen, zal de inspectiedienst nog altijd een boete kunnen opleggen. De Brusselse regering voerde eerder al praktijktesten in tegen discriminatie op de arbeidsmarkt.

Meer over samenleving

discriminatie

racisme