Brussel en Elsene tijdelijk zonder stroom

10 april 2019

02u42

Bron: Belga

In de gemeentes Elsene en Brussel is deze nacht rond half twee een stroomstoring vastgesteld. Dat meldt Sibelga, de netbeheerder voor de distributie van aardgas en elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.