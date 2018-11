Brussel eist einde taalmonopolie van Selor TTR

02 november 2018

09u19

Bron: Belga 0 De Brusselse regering roept de federale regering op om een einde te maken aan het monopolie van Selor, het selectiebureau van de overheid, op het vlak van taalcertificering, bericht L'Echo vandaag. Een uitspraak van het Grondwettelijk Hof had in 2015 bepaald dat ook andere instanties de taalvaardigheid kunnen valideren.

Brussels staatssecretaris voor openbaar ambt Fadila Laanan (PS) heeft twee weken geleden een aanmaningsbrief gestuurd aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Verwijzend naar een arrest van het Grondwettelijk Hof van oktober 2017, "betreurt zij het dat de federale wetgever tot op heden nog steeds geen enkele uitzonderingsmogelijkheid heeft vastgesteld voor de afgifte van certificaten van taalkennis voor de lokale diensten van het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest". De socialiste is van mening dat de apathie van het federale niveau in dit dossier schadelijk is voor de regionale instelling en voor de gemeenten.

Het Brussels Gewest heeft het soms moeilijk om gekwalificeerd personeel aan te trekken vanwege de tweetaligheidsvereisten, gekoppeld aan zijn tweetalige statuut.