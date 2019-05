Brussel eist 2,1 miljoen euro dwangsommen voor geluidsoverlast Zaventem AW

23 mei 2019

18u44

Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) eist 2,14 miljoen euro aan dwangsommen van de federale overheid voor de lawaaihinder die het Brussels gewest ondervindt door het luchtverkeer van en naar de luchthaven van Zaventem.

Het aantal overschrijdingen van de normen zou volgens de minister in april tien maal hoger dan in maart, toen Brussel reeds 270.000 euro eiste.



Volgens een vonnis van 1 februari verbiedt de Brusselse rechter van eerste aanleg gedurende achttien maanden elke verhoging van het aantal inbreuken tegen het Brusselse geluidsdecreet uit 1999. Dat geluidsdecreet geldt van 23 uur ‘s avonds tot 7 uur ‘s morgens, voor alle vluchten die opstijgen langs de Kanaalroute en de Ringroute of die landen op piste 01. Het jaar 2017 geldt daarbij als referentiejaar.



In april werden 214 overschrijdingen meer geteld dan in april 2017. Dat brengt het bedrag aan dwangsommen dat het federale niveau aan Brussel moet betalen op 2,14 miljoen euro, volgens Fremault.

Effectenstudie

Ze herinnert eraan dat de federale regering tegen 3 juni een effectenstudie moet klaarhebben over de geluidshinder door de luchthaven. "Tot op heden hebben mijn kabinet, noch de administratie of de gemeenten niet het minste contact gehad met Envisa (Frans studiebureau dat geluidshinder van luchthavens onderzoekt red.) of met de federale regering voor het belangrijkste hoofdstuk uit de studie, namelijk over de aanbevelingen voor de toekomst", aldus Fremault.