Brussel bindt strijd aan met 'strooifietsen'

Aanbieders van deelfietsen in Brussel zijn binnenkort zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en verspreiding van hun fietsen. Ze moeten ook zelf de overlast aanpakken, zo schrijft De Standaard.

Eind september doken ze plots op in de Brusselse straten, deelfietsen die werken volgens een free floating-systeem. Ze kunnen na gebruik om het even waar achtergelaten worden. Vandaag zijn in de hoofdstad al twee aanbieders actief: oBike en GoBee.bike - samen goed voor zo'n 700 fietsen - terwijl een derde bedrijf in de testfase zit.

Het systeem veroorzaakt veel frustratie en minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) was niet eens op de hoogte van hun komst. De Brusselse regering keurde nu daarom een regelgevend kader voor fietsdeeldiensten goed - het eerste in Europa - dat in de eerste helft van volgend jaar van kracht zou gaan. Zo wil ze overlast en vervuiling van de publieke ruimte tegengaan.

Elke fiets zal daarbij technische voorschriften rond veiligheid en comfort moeten respecteren, zoals beschikken over goede verlichting en een spatbord, en het zal ook verboden zijn om in bepaalde zones nog fietsen achter te laten, bijvoorbeeld op de Grote Markt. Er komt ook een drempel voor maximale concentratie in bepaalde zones, zoals aan stations.