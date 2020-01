Bruno Tobback: “Wat zijn Coens en Bouchez aan het doen? Ik zie alleen maar vertragingsmanoeuvres” jv svm

16 januari 2020

11u55

Bron: belga 30 “Wat doen deze twee heren? Ik zie geen enkel project, geen enkele ambitie. Alleen maar vertragingsmanoeuvres met de hulp van Bart De Wever, die spelletjes probeert te spelen.” Dat zei voormalig sp.a-voorzitter Bruno Tobback in ‘Matin Première’ (RTBF) over informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR).

Tobback toont zich voorstander van een paars-groene coalitie, die dus de socialistische, liberale en groene families samenbrengt. In ieder geval zou de sp.a met de groenen moeten kunnen besturen, zei Tobback. “Het zou verbluffend zijn als de sp.a niet aan zo’n centrumlinkse coalitie zou willen deelnemen. Na de ruk naar rechts van de afgelopen jaren, die de staat recht naar het faillissement heeft gestuurd, heeft België nu nood aan zo’n beleid.”

Voor het werk van informateurs Coens en Bouchez heeft Tobback geen goed woord over. “Weet u wat ze aan het doen zijn? Ik heb vooral vragen over het resultaat van hun opdracht.”

Calvo: “Niemand wint wat bij verkiezingen”

De groenen roepen de informateurs intussen op om opnieuw op de inhoud te werken, zodat eindelijk duidelijk wordt welke coalitie kan worden gevormd. "Anders stevenen we af op verkiezingen en daar heeft niemand nu iets bij te winnen", zei Kamerfractieleider Kristof Calvo op Radio 1.

Volgens Calvo is het bijna acht maanden na de verkiezingen van 26 mei "echt het moment om een keuze te maken”. "Eigenlijk wordt er nu niet meer op inhoud gewerkt. Het gaat alleen nog maar over welke formule er kan komen."

“Vlaamse meerderheid geen fetisj”

Voor de groenen is een regering met een Vlaamse meerderheid "geen fetisj". "Het belangrijkste is een project voor alle Belgen. Er mag gerust een regering gevormd worden met PS en N-VA, maar we stellen vast dat dit al heel lang wordt geprobeerd zonder resultaat. Om een alternatief te verkennen, moet er over inhoud worden gepraat." Een regering zonder de groenen zou volgens hem perfect legitiem zijn. “Maar een zonder de N-VA evenzeer”, stelt Calvo.

Calvo stelt tevreden vast dat de sp.a zich uitspreekt voor een progressieve coalitie. "Als het over inhoud gaat, moet het sociale hoog op de agenda staan. Maar dat is niet gericht tegen de liberalen of tegen de christendemocraten.”