Bruno Tobback (sp.a) roept Lachaert op tot meer discretie: “Als je als opdrachthouder zelf commentaar begint te geven, help je de zaken niet vooruit” LH

28 augustus 2020

09u18

Bron: Radio 1 34 Dat Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert nog veel werk heeft aan zijn Vivaldi-coalitie , werd gisteren bevestigd tijdens het overleg met de socialisten, die nog niet overtuigd zijn. In ‘De Ochtend' op Radio 1 maakte voormalig voorzitter en Vlaams parlementslid Bruno Tobback duidelijk dat zijn partij geen besparingsregering wil. Ook riep hij Lachaert op tot meer discretie.

“Het is nogal evident” dat wij meepraten over Vivaldi, zei Tobback, “maar of dat het rond geraakt, zal moeten blijken”. “Als je als opdrachthouder zelf commentaar begint te geven over wie de goeie en wie de slechte zijn, is dat geen goede zaak. Daarmee help je de zaken niet echt vooruit”, was hij kritisch voor de liberalen van Lachaert. “Zeker niet als je zelf tot discretie hebt opgeroepen. Ik zou hem toch willen vragen om hem daar aan te houden.”

Tobback wou niet niet zeggen dat de onderhandelingen tussen Lachaert en socialisten moeilijk verlopen. “We hebben geen exclusieven. We zijn bereid om met iedereen constructief samen te werken, maar de volgende regering mag geen doorzetting zijn van de vorige regering. Dat was een neoliberale regering die zelfs bespaarde op mondmaskers.” “In heel Europa wordt de keuze gemaakt om te investeren en perspectief te bieden. Die investeringen moeten nu gebeuren. Europa gaat die doen, wij gaan die doen. Er zal geld moeten beschikbaar zijn om ons vooruit te helpen", aldus Tobback nog.

Ligt paars-groen dan makkelijker dan paars-geel? “Kleuren maken voor ons niet uit. We hebben voor de onderhandelingen twee dingen gemaakt: we gaan niet te allen prijze in een regering en we zijn bereid om met alle partijen te praten, uitgezonderd één partij.”

Een Vivaldi-coalitie zou in zetels een Vlaamse minderheid hebben, maar dit is volgens Tobback “voor de meeste partijen geen breekpunt”. Over de ethische dossiers die voor de CD&V gevoelig liggen, zei Tobback: “Er moet ruimte zijn om daarover te praten. We gaan niet aan tafel zitten met absolute ‘no pasarans’. Het is wel duidelijk dat er een aantal dingen moeten gebeuren op dat vlak.”

Sp.a houdt vast aan een beleid dat naar toekomst leidt en perspectief biedt. We zijn er nog lang niet Bruno Tobback (sp.a) over poging om Vivaldi-coalitie te vormen

“Vlaanderen stemde nog nooit zo Vlaams en rechts, de komende federale regering wordt mogelijk nog nooit zo Franstalig en links. Het verdriet van Vlaanderen”, tweette N-VA-voorzitter Bart De Wever over de poging om een Vivaldi-coalitie te vormen. “Het vorige kabinet (de regering-Michel I, nvdr.) heeft klappen gekregen, ook de N-VA. En eerlijk gezegd: hij kleurt zaken zoals hij ze graag wil kleuren”, aldus Tobback.

“Sp.a houdt vast aan een beleid dat naar toekomst leidt en perspectief biedt. We zijn er nog lang niet. Iedereen moet zich willen vinden in de ambitie om te willen regeren. We moeten af van de handrem regeren. Er moet een project zijn", zei Tobback nog.

“Als ik in de plaats van Jambon was, zou ik ontslag nemen”, stelde vader Louis Tobback gisteren over de tegenstrijdige verklaringen van Vlaamse minister-president Jan Jambon (N-VA) over de dood van de Slovaak Jozef Chovanec in een politiecel op de luchthaven van Charleroi. Tobback nam in 1998 ontslag als minister van Binnenlandse Zaken toen asielzoekster Semira Adamu met een kussen verstikt werd door agenten. Maar Bruno Toback ging zo ver net. “Je kan ook verder werken zonder autoriteit en zonder moreel gezag, dat moet je zelf beslissen”, zei hij over het dossier.

Lees ook: Lachaert gaat voor Vivaldi, maar is nog niet thuis (+)