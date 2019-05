Bruno Tobback: "N-VA rolde de rode loper uit voor Vlaams Belang” SVM

26 mei 2019

17u18

"N-VA heeft de rode loper uitgerold voor Vlaams Belang door jarenlang een beleid te voeren dat veel inspanningen en lasten vroeg van de mensen zonder daarvoor iets positiefs in de plaats te stellen. De enige boodschap luidde dat het aan de migratie ligt." Dat heeft Bruno Tobback (sp.a) vanmiddag gezegd aan ROBtv als reactie op de forse winst die het Vlaams Belang lijkt te boeken.

“Zij (de regeringspartijen, nvdr.) hebben de rode loper uitgerold. N-VA en Francken op kop hebben migratie zitten problematiseren”, aldus Tobback bij VRT. "Als je op die manier beleid voert, speel je in de kaart van je tegenstrever en dat is voor de N-VA het Vlaams Belang. Beide partijen zijn voor mij immers communicerende vaten. Ook de andere meerderheidspartijen die in dat verhaal zijn meegestapt, lijken zichzelf daarmee in de voet te hebben geschoten", aldus Tobback.

Sp.a zelf heeft volgens de Leuvenaar geen slechte campagne gevoerd. “Maar we zijn misschien te veel met onszelf bezig geweest. Mensen zijn duidelijk op zoek naar een alternatief voor het huidige beleid.” Kritiek op partijvoorzitter John Crombez heeft Tobback niet. “Dat is niet nuttig. Wie ook de voorzitter was, we hebben een goede campagne gedaan.” Tobback denkt niet dat het cumulverbod bij de Vlaamse socialisten echt impact heeft op het resultaat van sp.a. “Het gaat om meer dan koppen. Vlaams Belang heeft ook niet gigantisch veel koppen.”