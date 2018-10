Bruno Steegen (Beter Bilzen) heeft nieuwe beleidsploeg klaar kg

Bron: Belga 0 De coalitie van Beter Bilzen, N-VA en Bilzen Bruist heeft haar beleidsploeg gevormd. Beter Bilzen levert als grootste partij de burgemeester en twee schepenen, terwijl N-VA en Bilzen Bruist respectievelijk drie en twee schepenen krijgen.

In Bilzen wordt de huidige coalitie voortgezet, maar dat gebeurt wel in een andere constellatie. Beter Bilzen werd de grootste coalitiepartner, terwijl huidig burgemeester Frieda Brepoels er met N-VA fors op achteruitging. Bruno Steegen (Beter Bilzen) wordt zo burgemeester en wil andere accenten leggen. "We hebben de voorbije zes jaar prima samengewerkt. Frieda heeft als burgemeester heel mooi werk afgeleverd, maar iedereen heeft zijn eigen stijl", zegt Steegen. "We gaan verder op de ingeslagen weg, maar ik zal zeker een aantal dingen anders aanpakken.”

Deelgemeenten

De coalitie van Beter Bilzen, N-VA en Bilzen Bruist heeft haar schepenambten verdeeld en alle bevoegdheden ingevuld. Huidig burgemeester Frieda Brepoels zal geen schepenambt opnemen. Haar partijgenoot Wouter Raskin wordt eerste schepen van de gemeente. Beter Bilzen zal de nieuwe bevoegdheid 'Deelgemeenten' invullen. "Er zal voor het eerst een schepen van deelgemeenten zijn en we zullen ook stevig inzetten op armoedebestrijding", stelt Steegen.

Hertelling

In Bilzen werd Johan Sauwens met Trots op Bilzen net zoals in 2012 als grootste partij aan de kant geschoven. Mogelijk komt de nieuwe coalitie nog in het gedrang, want Groen besliste donderdag om een hertelling van het laatste stembureau aan te vragen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. De coalitie houdt momenteel stand met slechts enkele stemmen verschil, terwijl er ook indicaties zijn van onregelmatigheden.

