Brugse Zehbi's en hun slachtoffers krijgen kans op bemiddeling MV

17u11

Bron: Belga 5 Instagram De Brugse meisjesbende, de Zehbi's, en hun slachtoffers zullen de kans krijgen om over te gaan tot bemiddeling. Deze week zullen de ouders hiervoor een brief krijgen van de procureur des konings. De Brugse HCA-Dienst De Patio zal instaan voor bemiddeling als daar nood aan is.

Deze week krijgen alle betrokkenen nog een brief waarin ze een kans krijgen tot herstelbemiddeling. "Als ze daarop ingaan, komen ze eerst bij ons terecht voor afzonderlijke gesprekken", opent Bart Sanders van de Brugse HCA-dienst.

"We geven vooral info. Dan pas mogen ze beslissen of ze ingaan op het aanbod. Als dat het geval is gaan we met iedereen praten. Vooral slachtoffers zitten met heel wat vragen die we dan terugkoppelen naar de daders. Er is ook een kans om een gezamenlijk gesprek aan te gaan. De ervaring leert ons dat de ernst van de feiten geen invloed heeft of dat betrokkenen het gesprek willen aangaan", aldus Sanders, die met zijn dienst onder meer bemiddeling organiseert tussen daders en slachtoffers, groepsoverleg organiseert en jongeren begeleidt bij een leerproject of bij gemeenschapsdiensten.

De bemiddeling vervangt weliswaar de gerechtelijke afhandeling niet. Het onderzoek loopt, maar als er strafrechtelijke feiten werden gepleegd dan zullen de daders alsnog moeten voorkomen.