Brugse taxichauffeur krijgt kogel in de nek Jelle Houwen

15 september 2018

04u25 120 Bij het schietincident van afgelopen nacht in het centrum van Brugge kreeg een taxichauffeur een kogel in de nek. Dat gebeurde in de Vlamingstraat ter hoogte van het Kraanplein in Brugge. Er zijn drie verdachten waarvan een in de onmiddellijke nabijheid kon opgepakt worden. Of de opgepakte verdachte ook de schutter is moet nog onderzocht worden.

De kogel werd afgevuurd van de zijkant van de Mercedes Vito waarmee de taxichauffeur reed. Het zijraam barstte door het schot en de taxichauffeur kreeg een kogel in de nek. Hij kon echter wel nog verder rijden tot aan de Markt in Brugge, enkele honderden meters verderop. Op het moment van de schietpartij zaten er buitenlandse toeristen in zijn taxi. Zij verlieten de taxi na het schietincident.

De neergeschoten taxichauffeur wordt momenteel geopereerd in het ziekenhuis. Ondanks het feit dat hij een kogel in de nek kreeg is hij er niet zo erg aan toe. Hij verkeert niet in levensgevaar. Zowel de verdachte als het slachtoffer zijn taxichauffeurs van buitenlandse origine die voor eigen rekening rijden. Twee andere verdachten zijn nog spoorloos, bevestigt korpschef Dirk Van Nuffel van de politie van Brugge.

In het verleden zijn er al problemen geweest van bedreigingen en kleine opstootjes, waarbij ook het slachtoffer betrokken was. Taxichauffeurs met een vaste standplaats in Brugge klagen al langer de omstandigheden aan. Tot voor enkele jaren waren er maar een vijftigtal vergunde taxichauffeurs in Brugge. Volgens een Vlaamse richtlijn mag er een vergunning worden uitgereikt aan 1 taxichauffeur per 1.000 inwoners. Brugge telt net meer dan 117.000 inwoners en alle 117 beschikbare plaatsjes zijn dan ook ingenomen. In een aantal jaar tijd is het aantal taxi’s in Brugge dus verdubbeld. Dat zorgt voor veel spanningen in het milieu.