Brugse school ontruimd na brand in hoogspanningscabine Mathias Mariën

12 juni 2018

11u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Ruim 700 leerlingen van het VTI in Brugge zijn zopas geëvacueerd wegens een brand, vermoedelijk in een hoogspanningscabine.

De school is gelegen in de Boeveriestraat. De leerlingen moeten nu buiten de school wachten. De brandweer is aanwezig en bekijkt de situatie.

