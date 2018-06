Brugse school ontruimd na brand in hoogspanningscabine: leerlingen naar huis gestuurd Mathias Mariën

12 juni 2018

11u30

Bron: Eigen berichtgeving 55 Ruim 700 leerlingen van het VTI in Brugge zijn geëvacueerd wegens een brand in een hoogspanningscabine, die inmiddels onder controle is.

De scholieren werden naar buiten geleid en moesten wachten aan de Boeveriestraat. De directie heeft beslist om alle leerlingen naar huis te sturen.

Door de brand is er geen stroombevoorrading. In het gebouw hangt een sterke brandgeur. Heel wat leerlingen waren op het moment van de ontruiming bezig met examens. Er wordt later beslist wat daarmee zal gebeuren. De proefwerken vandaag hervatten, is geen optie.