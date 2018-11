Brugse school in rouw na overlijden sportleerkracht (38): Roderik verliest strijd tegen hersentumor Mathias Mariën

09 november 2018

08u54

Bron: Eigen berichtgeving 12 Het Onze-Lieve-Vrouwecollege Assebroek is in diepe rouw na het overlijden van hun leerkracht Roderik Struyve (38). De man uit Oostkamp verloor na vier jaar de strijd tegen een hersentumor. “Dit nieuws komt zeer hard aan”, zegt de directie.

“Diepe verslagenheid heerst bij het indroevige nieuws van het overlijden van onze collega Roderik Struyve”, meldt de directie van OLVA. “De verslagenheid in het korps is groot, zeker omdat Roderiks partner ook leerkracht is in onze school. We voelen ook mee met drie leerlingen van onze school, die nauwe familie zijn van onze leerkracht.”

De dertiger gaf al sinds 2002 les in de school en was er een graag geziene figuur. Behalve sportleerkracht was Struyve ook een basketfanaat. Vier jaar geleden kreeg de man verschrikkelijk nieuws te verwerken: dokters stelden een hersentumor vast. Jarenlang vocht de man tegen de ziekte, maar sinds maart zat de man thuis. Zijn droom om in september opnieuw te beginnen, bleek jammer genoeg een onmogelijke taak.