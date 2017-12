Brugse politie vindt schokkende foto's

op gsm van grafdelver Mathias Mariën

10u28

Bron: eigen berichtgeving 0 Mathias Mariën/rv . Het stadsbestuur van Brugge bekijkt welke verdere stappen er moeten genomen worden tegen een 30-jarige grafdelver die foto’s nam van stoffelijke resten die hij moest opgraven. Dat bevestigt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).

Op de gsm van Kevin D. (30), een fervente Club-hooligan, vond de politie tijdens het onderzoek naar zijn aandeel in de rellen na Club-Antwerp lugubere foto’s van stoffelijke resten. “Dit kan echt niet. We willen een grondig onderzoek”, aldus Landuyt.

De grafdelver is allesbehalve een doetje. Zo riskeert hij op dit moment een fikse straf voor zijn aandeel bij de rellen na Club-Antwerp in oktober. Het parket tekende gisteren nog beroep aan tegen zijn voorlopige vrijlating. Daardoor blijft hij nog minstens twee weken langer in de gevangenis.

Mathias Mariën Kevin D.

Toch heeft de hooligan nog andere zorgen aan zijn hoofd. Op zijn gsm vond de politie per toeval enkele tientallen foto’s van stoffelijke resten tijdens het onderzoek naar hooliganisme. Waar Kevin D. die maakte was snel duidelijk: tijdens zijn werk als grafdelver in Brugge. Een job die hij drie jaar uitoefende. Daar kwam al een einde aan na zijn aandeel bij de rellen. Toen kreeg hij zijn ontslag.

Het stadsbestuur van Brugge bekijkt nu welke stappen er moeten genomen worden. “Het onderzoek is nu in handen van het parket. Maar laat ons duidelijk zijn: zulke zaken kunnen absoluut niet door de beugel”, zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a).

Het stadsbestuur bekijkt ondertussen of er collega’s van Kevin D. betrokken zijn bij de zaak. “Als dat effectief zo is, riskeren zij een fikse straf. We laten de politie nu eerst verder onderzoek voeren. Daaruit zal al veel duidelijk worden”, zegt de burgemeester.

Hakenkruis op schedel

Op de smartphone van de man zijn ook beelden gevonden van een schedel met een hakenkruis op getekend. De grafdelver zelf bekent de feiten. Er zou ook sprake zijn van diefstal van een gouden ring. “We willen dat deze zaak zeer goed wordt onderzocht. Zulke zaken kunnen we als stadsbestuur niet tolereren”, besluit Landuyt.

rv Het kerkhof van Brugge