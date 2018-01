Brugse politie verspreidt stadionbeelden in onderzoek rond rellen na Club-Antwerp Siebe De Voogt

13u47 0 De Brugse politie heeft nieuwe camerabeelden verspreid in het onderzoek naar de rellen na Club-Antwerp op 22 oktober. De beelden werden gemaakt in het stadion en tonen hoe verschillende heethoofden in de Oost-tribune van het Jan Breydelstadion na afloop van de match de Antwerp-supporters in het bezoekersvak uitdagen.

"We zijn nog op zoek naar informatie over de omcirkelde personen in het filmpje", meldt de Brugse politie. "Nuttige informatie mag gestuurd worden naar CluAnt@politiebrugge.be."

Op 22 oktober kwam het langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andries tot zware ongeregeldheden tussen de politie en tientallen heethoofden. De politie werd bekogeld met allerlei projectielen en verschillende woningen liepen schade op. Op basis van de camerabeelden en filmpjes van omwonenden werden in november al drie Brugse hooligans aangehouden. Zij zitten nog steeds in de gevangenis.

Eind vorig jaar konden in Nederland ook drie supporters van het bevriende ADO Den Haag worden opgepakt. Het Belgische gerecht vraagt om hun uitlevering. Mogelijk blijft het niet bij die zes arrestaties, want politie en gerecht proberen nog steeds mogelijke betrokkenen te identificeren. "Het onderzoek wordt nog steeds verder gezet", klinkt het.

rv