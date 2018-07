Brugse politie treedt strenger op: nachtelijke zwemmers in de Reitjes riskeren bestuurlijke aanhouding AV

30 juli 2018

16u09

Bron: BELGA 2 Vanaf morgen zullen nachtelijke zwemmers die een plons wagen in de Brugse Reien meegenomen worden naar het politiebureau. De overtreders zullen ook een combitaks van 100 euro moeten ophoesten. Bovendien moeten ze zelf nog zien thuis te geraken. Dat meldt de lokale politie van Brugge.

De afgelopen weken moest de Brugse politie geregeld mensen aanmanen om uit het water te komen. Vooral aan de Coupure wagen mensen zich in het water. Daar is een frisse duik wél toegestaan in het weekend wanneer redders aanwezig zijn.

"Zonder toezicht is zwemmen in de Reitjes best gevaarlijk. Bovendien verstoren nachtelijke zwemmers de nachtrust van heel wat omwonenden", klinkt het bij de politie. Er kwamen ook heel wat meldingen binnen van geluidsoverlast door zwemmende jongeren.

De politie deed via sociale media en via de pers al vergeefse oproepen om in de late uurtjes het water niet meer in te duiken. Ontevreden omwonenden werden zelfs meermaals agressief benaderd door nachtelijke zwemmers. Daarom heeft de politie nu beslist om strenger op te treden. Betrapte nachtelijke zwemmers worden meegenomen naar het Politiehuis in de Lodewijk Coiseaukaai. Ze worden met andere woorden bestuurlijk aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. "Hij of zij moet zelf zijn terugrit regelen en ook de combitaks van 100 euro is voor eigen rekening", aldus de politie.