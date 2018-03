Brugse politie gaat provocerende Cerclesupporters identificeren: "Gedrag kan niet door de beugel" Mathias Mariën

13 maart 2018

17u51

Bron: eigen berichtgeving 0 Slecht nieuws voor enkele heethoofden van Cercle Brugge. De titelviering van enkele groen-zwarte supporters zaterdagavond op de grasmat van Jan Breydel krijgt wellicht tóch een staartje. De Brugse politie is een onderzoek gestart naar de fans die na de wedstrijd ostentatief de Beerschotaanhang provoceerden. Met behulp van camerabeelden zullen de heethoofden geïdentificeerd worden. “Hun gedrag kon niet door de beugel. Het kan nooit de bedoeling zijn om de tegenstander op zo’n manier uit te dagen”, bevestigt korpschef Dirk Van Nuffel.

De duizenden anderen die het veld bestormden, zullen niet vervolgd worden. Voor hen knijpt de politie een oogje dicht omdat ze handelden uit de emotie van het moment en dat nog als verzachtende omstandigheid kan ingeroepen worden.

De provocaties aan het bezoekersvak van een groep Cerclefans krijgen dus wél een staartje. Volgens de politie is dat een heel andere zaak en kunnen die mensen zich niet verstoppen achter diezelfde emotie. Op beelden is duidelijk te zien hoe ze obscene gebaren maken richting die van Beerschot-Wilrijk. Als de politie erin slaagt de heethoofden formeel te identificeren – daarvoor beschikken ze over heel wat camera- en televisiebeelden - riskeren die een zware sanctie. De meest voor de hand liggende straf is een stadionverbod.