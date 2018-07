Brugse koetsiers op achterste poten na commotie ingezakt paard: "Nogmaals, wij hebben het beste met onze dieren voor" Paard dat 'dood' werd verklaard, springlevend in wei Mathias Mariën

30 juli 2018

17u42

Bron: Eigen berichtgeving 0 De Brugse koetsiers reageren verontwaardigd op de stroom van negatieve reacties die de foto van een ineengezakt paard met zich meebracht op sociale media. Het verhaal ging daar al snel een eigen leven leiden, waarbij de koetsiers werden afgeschilderd als moordenaars, omdat ze de dieren bij deze warme temperaturen laten ritjes maken.

Er doet zelfs een petitie de ronde om paardenkoetsen te laten verbieden. "Terwijl het écht om een ongelukkig voorval ging waarbij het paard uitgleed. Het had niks met de hitte te maken", benadrukken de koetsiers nogmaals. Vincent Stael, voorzitter van de Brugse Koetsiers, verzekerde zaterdag al dat het incident niets met de warmte te maken had. "Het paard was uitgegleden nadat het was geschrokken van zwervuil dat op de baan was gewaaid", klonk het.

In het attest van de dierenarts staat dat het paard niet door de hitte is uitgegleden Brugse koetsiers

Dierenarts

"Hidalgo, roepnaam Marcel, is een ervaren koetspaard dat al sedert 26 april 2005 bij de Stad Brugge geregistreerd staat en onafgebroken de dienst verzekert en dit in die 13 jaren nog nooit tegenkwam", zeggen de koetsiers. "Onze dierenarts heeft het vandaag nog eens volledig onderzocht. Hetzelfde paard dat door sommige mensen 'dood' verklaard werd, staat monter en gezond op eigen benen dartel in de weide. Daar hebben we een attest van. Daarin staat ook dat het paard niet door de hitte is uitgegleden. Nogmaals: wij hebben dag en nacht het beste met onze geliefde paarden voor."