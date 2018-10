Brugse kerstmarkt is voortaan ‘wintermarkt’, maar daar is niet iedereen blij mee Mathias Marien Wim Naert Delphine Vandenabeele

29 oktober 2018

21u07

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS 104 Er is ophef over de kerstmarkt in Brugge, want die draagt voortaan de naam ‘wintermarkt’. De organisatoren veranderen de naam om mensen van een ander geloof niet te schofferen. “Onaanvaardbaar dat de link met Kerstmis wordt verwaarloosd”, klinkt het bij de tegenstanders.

Er zal dit jaar wel een kerststal staan in Brugge, maar geen kerstverlichting, die ruimt plaats voor winterverlichting. De oppositie vraagt zich af wat er eigenlijk mis is met een kerstmarkt. “Ongelofelijk en onbegrijpelijk”, reageert senator Pol Van Den Driessche (N-VA). “Voortaan mogen we in Brugge dus niet meer spreken van de ‘kerstmarkt’, maar wel van de ‘wintermarkt’. Dit is niet alleen een belachelijke beslissing, het druist ook in tegen onze eigenheid. Brugge heeft een zeer mooie en oude traditie wat betreft Kerstmis. Of je nu gelovig bent of niet, het maakt deel uit van onze cultuur. Ik wil niet toegeven aan deze dwaze vorm van ‘tolerantie’.”

Neutraler

Bij het Brugs handelscentrum reageren ze verbaasd op de heisa. “Met de benaming ‘wintermarkt’ willen we ons neutraler opstellen. We begrijpen niet vanwaar de commotie komt. Het is al het tweede jaar dat de naam is veranderd. Laat staan dat we iets zouden hebben tegen het katholieke Kerstmis”, zegt Piet Vanderyse. Volgens het handelscentrum is het vooral de bedoeling om de activiteiten die op zich weinig tot niks met Kerstmis te maken hebben, zoals de ijspiste, beter te promoten. Het aanbod op de ‘wintermarkt’ blijft dan ook helemaal ongewijzigd en hoofdzakelijk gericht op kerstspullen. “Het is simpelweg een allesomvattende naam. Mensen hoeven er zeker niks meer achter te zoeken”, aldus Vanderyse.



Brugge is niet de enige grote stad die de kerstmarkt een nieuwe officiële naam geeft. Brussel, Antwerpen, Gent en Hasselt hebben allemaal al gekozen voor variaties met het woord winter: van Winterland tot Winterpret. Leuven houdt het wel bij het woord kerstmarkt, al worden ook daar alle eindejaarsevenementen verzameld onder de naam Wintertijd.

