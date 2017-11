Brugse hooligans blijven in de cel voor rellen na Club-Antwerp Siebe De Voogt

Bron: Eigen berichtgeving 0 MMB/RV Drie hooligans van Club Brugge blijven een maand langer in de cel voor de rellen na Club-Antwerp op 22 oktober. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist.

De uren na de match kregen een horde supporters het aan de stok met de politie op enkele honderden meters van het stadion. Na grondige analyse van de camerabeelden kon de politie maandag drie verdachten oppakken. De 23-jarige Bryan V. uit Roeselare – die op z’n 17de zelfs nog even werkte als materiaalman bij Club Brugge – filmde zelf hoe hij projectielen naar de politie worp. Hij ging zichzelf een dag later aangeven, maar werd toen nog niet opgepakt. De 35-jarige Björn F. uit Oostkamp ging volgens zijn advocaat door het lint, toen hij door een politieman traangas in z’n ogen kreeg gespoten. Opvallend: de man is ook één van de hoofdverdachten in het dossier rond de aanval op Napoli-supporters door 17 Club-hooligans van twee jaar geleden. De 30-jarige Kevin D. uit Loppem – een arbeider bij de stad Brugge - is de enige die zijn betrokkenheid ontkent. Hij kwam in aanmerking voor de vernieling van het rode wagentje van een invalide schoenmaker uit de buurt, maar stelt dat hij daar niets mee te maken heeft. De advocaten zullen wellicht geen beroep aantekenen tegen de beslissing van de raadkamer.