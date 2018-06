Brugse diplomaat veroordeeld voor contacten met Russische spionnen Mathias Mariën

13 juni 2018

10u23

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een 63-jarige diplomaat uit Brugge is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden voor dubieuze contacten met Russische spionnen. Oswald G. werkte als kanselier en consul in onder andere Tokio, Lagos, Lissabon, New York, New Delhi en Kopenhagen. Een Russische inlichtingenofficier kreeg bij verstek twee jaar effectief.

De Bruggeling ontkende altijd met klem dat hij hand- en spandiensten verleende aan de SVR, de Russische buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst en de opvolger van de Russische KGB. Volgens het federaal parket lekte de diplomaat wél bewust informatie aan de Russische inlichtingendienst.

De bal ging in het voorjaar van 2011 aan het rollen. Volgens het parket had de diplomaat toen al 20 tot 25 jaar contacten met de Russen. G. zou zich vanuit zijn liefde voor de Russische cultuur laten rekruteren hebben door de Russische agenten van de zogenaamde N-lijn, een geheime dienst die gespecialiseerd is in het bezorgen van valse papieren en een fictief leven aan geheime agenten. "Hij stelde zijn expertise met andere woorden ter beschikking van Russische spionnen in het buitenland", aldus federaal procureur Ann Fransen.

"Geen enkel bewijs van valse documenten"

Volgens het parket was de diplomaat zich wel degelijk bewust van zijn rol. Zijn etentjes met Russische inlichtingenofficieren noteerde hij bijvoorbeeld niet in zijn agenda. Opvallend genoeg diende hij die onkosten ook niet in. De eerste contacten met de toenmalige KGB dateren al uit 1985 in Tokio. "Hij geeft toelating om later ook op andere posten gecontacteerd te worden, terwijl de Koude Oorlog zelfs nog bezig is", merkte de procureur op.

Zijn advocaat Luc Arnou wees er tevergeefs op dat in het dossier geen enkel bewijs steekt van valse documenten die door zijn informatie zouden zijn opgemaakt. "De procureur moet non-events uitmelken en uitwringen, want dit dossier heeft een feitelijke en een juridische bloedarmoede."

Ontslag?

De diplomaat zelf ontkende nooit dat hij informatie doorspeelde aan de Russen, maar blijft erbij dat het nooit om gevoelige of vertrouwelijke informatie ging. Wellicht volgt voor de man, die al geschorst was, nu een ontslag.