Brugse dienst slachtofferhulp bestaat tien jaar en viert dat met pakkende video: “Onze job went nooit” Mathias Mariën

09 november 2018

15u55

Bron: eigen berichtgeving 2 Het EPOS-team (Externe Politionele Slachtofferbejegening, red) bij de Brugse politie blaast vandaag tien kaarsjes uit. Het team bestaat uit tien mensen die zich dag en nacht inzetten voor slachtoffers en nabestaanden van verkeersongevallen, branden en rampen. “Geen enkele tussenkomst is op voorhand te voorspellen. Het is geen evidente job. Maar tegelijk is het enorm belangrijk dat we er zijn”, zegt Griet Rodts, psycholoog van het korps.

Dat niemand de ‘slechtnieuwsmelders’ van de politie graag ziet komen, hoeft niet te verbazen. Toch bestaat de kans dat gelijk wie er vroeg of laat mee te maken krijgt. Hoe dramatisch de omstandigheden ook zijn, het EPOS-team van de politie staat dag en nacht paraat om de dichte familie van slachtoffers in te lichten. Vandaag bestaat het team binnen het Brugse korps precies tien jaar. “Doorheen de jaren zijn we enorm geëvolueerd”, zegt coördinator Stefan Welvaert, die zelf jarenlang actief was in het veld. Uit eigen ervaringen weet de man hoe zwaar de job is. “Zelf zal ik voor altijd een 7-jarig jongetje herinneren dat was verdronken in zee. Dat was enorm moeilijk om mee om te gaan en te vertellen aan die ouders. Mijn eigen zoon was op dat moment ook 7 jaar … Zoiets kleeft wel aan de ribben. Maar tegelijk hoort het bij onze job.”

Niet te voorspellen

Het EPOS-team bestaat sinds 2008 nadat werd beslist dat elk politiekorps verplicht een eigen dienst slachtofferbejegening moest hebben. Sindsdien maakte het team een enorme evolutie mee. Wennen doet de job nooit. “Geen enkele tussenkomst is op voorhand te voorspellen”, zegt psycholoog Griet Rodts. Haar voorgangster Karen Descheemaecker richtte samen met de korpsleiding het EPOS-team op. “Het is geen evidente job. We selecteren de mensen dan ook op vlak van communicatie en emotionele weerbaarheid”, aldus Rodts. “Het is tegelijk ook belangrijk dat de mensen durven en kunnen zeggen als het niet meer gaat. Emotioneel is het nu eenmaal een zware job.” Dit jaar alleen al zit het team aan negentig tussenkomsten. Voor de toekomst blijft de uitdaging om te blijven leren uit ervaringen. De politie maakte voor de gelegenheid een pakkend filmpje over de gang van zaken voor leden van het team.